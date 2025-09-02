Winzer rechnen für 2025 mit deutlich besseren Weinernte

KURIER TV News vom 02.09.2025

Von Johannes Marksteiner

02.09.25, 17:17

(kurier.tv ) 02.09.25, 17:17

Schweres Erdbeben in Afghanistan fordert hunderte Todesopfer

FPÖ will jetzt "kompakten Pilnacek-U-Ausschuss" einsetzen

Grüne werfen Dreierkoalition umfassende Untätigkeit vor

Paukenschlag: Jürgen Werner tritt als Austria-Sportvorstand zurück

Schlag gegen Bankomatsprenger führt zu 4 Festnahmen

U4 wieder gesperrt: Nächste Baustelle Ende September

Am Montag ging die zweimonatige Sperre der U-Bahn-Linie U4 zwischen Friedensbrücke und Schottenring zu Ende – doch nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Ab 22. September wird der Bahnsteig in der Station Landstraße saniert, Züge in Fahrtrichtung Heiligenstadt halten daher nicht in der Station.

Putin zu Besuch bei Xi in China

Bei einem Treffen mit chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping am Dienstag haben die Präsidenten ihr gutes Verhältnis betont.

Kampf um europäische Football-Krone: Vienna Vikings stehen im ELF-Finale

KURIER TV Sport Talk vom 02.09.2025 Die Vienna Vikings bleiben auf Kurs Richtung Titel in der European League of Football (ELF). Im Talk mit Johannes Marksteiner sprechen Vikings-Headcoach Chris Calaycay und Vikings-Spieler Florian Bierbaumer über die bisherige Saison und das bevorstehende Finale gegen die Stuttgart Surge.

Wiener Öffi-Jahresticket ab 2026 um 102€ teurer: Umfrage

Die 365-Euro-Jahreskarte für die Wiener Öffis ist Geschichte. Ab 1. Jänner 2026 wird der Preis erhöht: auf 467 Euro. Was denken die Wiener darüber?

KURIER TV News vom 01.09.2025

