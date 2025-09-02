Winzer rechnen für 2025 mit deutlich besseren Weinernte

Am Montag ging die zweimonatige Sperre der U-Bahn-Linie U4 zwischen Friedensbrücke und Schottenring zu Ende – doch nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Ab 22. September wird der Bahnsteig in der Station Landstraße saniert, Züge in Fahrtrichtung Heiligenstadt halten daher nicht in der Station.