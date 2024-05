Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

"Bärengala" im Weißen Zoo: Kragenbär als neue Attraktion

In Kernhof in St. Aegyd am Neuwalde wurde die erste Kragenbärenanlage Österreichs eröffnet.