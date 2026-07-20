Sportrapport zur WM: Das Fünfkampf Special – Teil 2

Gemeinsam mit den Spezialisten der einzelnen Disziplinen bringen wir die Fünfkampf-Athleten des Bundesheers an ihr Limit. Denn Anfang August steht mit der Weltmeisterschaft in Wiener Neustadt der Saisonhöhepunkt bevor. In dieser Reportage begleiten wir die Bundesheer-Profisportler Markus Pernjak, Valentin Bayer, Philipp Eidler, Jakob Mandlbauer, Dominik Poberschnigg und Jannis Bonek bei ihrer Vorbereitung. Teil 2/2

Michael Baumgartner Von 20.07.26, 10:22

(kurier.tv ) 20.07.26, 10:22