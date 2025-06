Ein Familienunternehmen schreibt Geschmacksgeschichte

Ketchup, Senf, Mayonnaise – dahinter steckt mehr als ein gutes Rezept. Die Eigentümer Peter und Hans-Peter Spak sind in Tschechien berühmt, in Österreich eher zurückhaltend, dabei sollten sie hier bekannter sein. Sie erzählen, was ein Familienunternehmen über Jahrzehnte hinweg erfolgreich macht.

Jennifer Corazza Von 20.06.25, 18:00

