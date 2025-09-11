Werben auf KURIER TV

(kurier.tv ) 11.09.25, 13:00

Mag. Sabine Zussner

Leitung Sales & Operations

Mobil:    +43 664 60700 - 22435
Mail:      [email protected]

 

Stefan Kickinger

Werbeberatung KURIER TV

Mobil:    +43 664 60700 - 22422
Mail:      [email protected]

 

Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Ihre individuellen Möglichkeiten auf KURIER TV zu werben oder mit Ihrem Unternehmen präsent zu sein. Kontaktieren Sie uns für einen Kennenlerntermin.

Ihr direkter Draht zu Ihrer maßgeschneiderten KURIER TV-Präsenz

[email protected]
 


Hier finden Sie unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen

