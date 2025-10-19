Frutura-Geschäftsführerin: "Unternehmen werden in Österreich zu wenig wertgeschätzt‘“

Frutura-Geschäftsführerin Katrin Hohensinner-Häupl über Bürokratie, Neiddebatten und warum sie trotz Hürden lieber in Österreich als in Ungarn investiert.

Robert Kleedorfer
Von Robert Kleedorfer

19.10.25, 06:00

(kurier.tv ) 19.10.25, 06:00

Wie geht es dem Standort?
In Interviews mit  Unternehmern beleuchtet der KURIER die  Lage im Land.

KURIER TV-Zuhörer sind gefragt!
Haben Sie Vorschläge, wie der Standort Österreich zu alter Stärke finden kann? Mailen Sie an
[email protected].
Wir werden die besten Ideen mit Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft erörtern.

