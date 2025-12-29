Er ist Genetiker, Wissenschaftsvermittler, Ethiker – und ein leidenschaftlicher Mahner gegen Simplifizierungen. Markus Hengstschläger erklärt, warum Fortschritt Regeln braucht und Gene keine Ausrede sind.
Der ESC kehrt im 70. Jubiläumsjahr nach Wien zurück und wird politischer denn je. Top-Konzerte, Festivals und Österreichs Teilnahme bei der Fußball-WM prägen 2026. Zu Gast im Studio: Sportchefin Karoline Krause-Sandner & ESC-Experte Johannes Marksteiner. Kathi Hierhacker & Michi Baumgartner präsentieren alle Highlights im KURIER TV Ausblick.