Der ESC kehrt im 70. Jubiläumsjahr nach Wien zurück und wird politischer denn je. Top-Konzerte, Festivals und Österreichs Teilnahme bei der Fußball-WM prägen 2026. Zu Gast im Studio: Sportchefin Karoline Krause-Sandner & ESC-Experte Johannes Marksteiner. Kathi Hierhacker & Michi Baumgartner präsentieren alle Highlights im KURIER TV Ausblick.