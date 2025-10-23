Mehr aus freizeit Magazin

freizeit Magazin

Das war freizeit.live 2025: Stars, Highlights und 3.000 Besucher in der Wiener Hofburg

Abspielen
freizeit Magazin

Die besten Freizeittipps für den Sommer & eine Vorschau auf freizeit.live

Abspielen
freizeit Magazin

Reisetipps für den Norden Europas & welches Bier zum Grillen passt

Abspielen
freizeit Magazin

Huttrends für den Sommer & Warum gehen wir später schlafen als geplant?

Abspielen
freizeit Magazin

Geschirrspüler-Duell: Warum räumt immer einer um?

Abspielen

Mehr aus kurierTV

Spontan gefragt

Zwischen Gehirn und Gefühl: Die geheime Macht der Sprache

Gemeinsam mit Bestseller-Autorin Martina Parker und Wissenschafterin Eva Wittenberg tauchen wir ein in die Welt der Sprache – zwischen Labor, Alltag und Literatur.

Abspielen
KURIER-Talk

Wenn Tote sprechen – und die Lebenden irren

Gerichtsmediziner Walter Rabl weiß, was passiert, wenn der Tod mehr Antworten gibt als die Polizei. In „Leichen lügen nicht“ zeigt er gemeinsam mit Birgit Kofler-Bettschart, wie forensische Wissenschaft Leben verändern kann – und warum in Österreich viel zu selten die Wahrheit ans Licht kommt.

Abspielen
Video/Aktuelle Videos

SOS-Kinderdorf-Gründer Gmeiner soll acht Buben missbraucht haben

Gegen den 1986 verstorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer, Hermann Gmeiner, gibt es schwere Missbrauchsvorwürfe. Wie die Organisation der APA mitteilte, steht der Gründer im Verdacht, an zumindest acht minderjährigen Burschen "sexuelle Gewalt und Misshandlungen" ausgeübt zu haben.

Abspielen
KURIER News

EU-Gipfel beschließt 19. Sanktionspaket gegen Russland

KURIER News vom 23.10.2025

Abspielen
KURIER TV aktuell

Highland-Feeling im Burgenland: Heimischer Dudelsackverein

Wie das schottische Kultinstrument auch hierzulande Jung & Alt begeistert. Ein Blick hinter die Kulissen bei der Dudelsackband „Caledonian Pipes and Drums".

Abspielen