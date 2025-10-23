Gerichtsmediziner Walter Rabl weiß, was passiert, wenn der Tod mehr Antworten gibt als die Polizei. In „Leichen lügen nicht“ zeigt er gemeinsam mit Birgit Kofler-Bettschart, wie forensische Wissenschaft Leben verändern kann – und warum in Österreich viel zu selten die Wahrheit ans Licht kommt.
Gegen den 1986 verstorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer, Hermann Gmeiner, gibt es schwere Missbrauchsvorwürfe. Wie die Organisation der APA mitteilte, steht der Gründer im Verdacht, an zumindest acht minderjährigen Burschen "sexuelle Gewalt und Misshandlungen" ausgeübt zu haben.