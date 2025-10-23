Gerichtsmediziner Walter Rabl weiß, was passiert, wenn der Tod mehr Antworten gibt als die Polizei. In „Leichen lügen nicht“ zeigt er gemeinsam mit Birgit Kofler-Bettschart, wie forensische Wissenschaft Leben verändern kann – und warum in Österreich viel zu selten die Wahrheit ans Licht kommt.