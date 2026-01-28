Möchten Sie Ihre Marke dort platzieren, wo die Aufmerksamkeit am höchsten ist? Addressable TV (AddTV) macht es möglich. Wir vereinen die enorme Strahlkraft des klassischen Fernsehens mit den präzisen Targeting-Möglichkeiten der digitalen Welt.

Was genau ist Addressable TV?

Unter Addressable TV versteht man „adressierbare Werbung“ im direkten TV-Umfeld. Während das Fernsehprogramm für alle Zuschauer gleich bleibt (1:n), erhält jedes internetfähige Smart-TV durch AddTV individuelle Werbung (1:1), die exakt auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten ist.