Addressable TV
Die smarte Verbindung aus Reichweite und Präzision
Möchten Sie Ihre Marke dort platzieren, wo die Aufmerksamkeit am höchsten ist? Addressable TV (AddTV) macht es möglich. Wir vereinen die enorme Strahlkraft des klassischen Fernsehens mit den präzisen Targeting-Möglichkeiten der digitalen Welt.
Was genau ist Addressable TV?
Unter Addressable TV versteht man „adressierbare Werbung“ im direkten TV-Umfeld. Während das Fernsehprogramm für alle Zuschauer gleich bleibt (1:n), erhält jedes internetfähige Smart-TV durch AddTV individuelle Werbung (1:1), die exakt auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten ist.
© KURIER TV
Ihre Vorteile auf einen Blick
Mit Addressable TV bieten wir Ihnen ein Leistungspaket, das gezielte Ansprache und hohe Qualität kombiniert:
- Exklusive Platzierung: Die Einspielung erfolgt direkt nach dem Umschaltvorgang im laufenden Programm und nicht im klassischen Werbeblock.
- Hohe Aufmerksamkeit: Durch die Platzierung im redaktionellen Umfeld wird Ihre Werbung aktiv wahrgenommen.
- Granulares Targeting: Steuern Sie Ihre Kampagnen präzise nach Alter, Geschlecht oder Geo-Targeting aus.
- Maximale Brand Safety: Ihre Werbung erscheint garantiert in einem hochwertigen und sicheren Programmumfeld.
- Skalierbare Reichweite: Profitieren Sie von einer Präsenz auf 14 Top-Sendern, darunter RTL, VOX, ntv, DMAX und Sport1.
- Geringe Einstiegshürden: Ein statisches Bildmotiv genügt – eine aufwendige Videoproduktion ist nicht erforderlich.
AddTV im laufenden Programm
Wirkung, die überzeugt
Zahlen lügen nicht. Mit einer Smart-TV-Marktabdeckung von bereits 62 % und einer täglichen TV-Nutzungsdauer von durchschnittlich 171 Minuten (im Vergleich zu 32 Minuten Streaming) bleibt das Fernsehen das Leitmedium.
Unsere Begleitstudien zum „Switch In XXL“ (dem L-förmigen Display-Ad) belegen den Erfolg:
- +37 % Werbeerinnerung
- +30 % Markenbekanntheit
- +29 % Kaufabsicht
- +28 % Informationsbereitschaft
Dies macht Addressable TV zur idealen Chance für den Mittelstand (SMEs), um auch mit kleinerem Budget treffsicher und effektiv im Premium-TV zu werben.
How To AddTV?
So starten Sie Ihre Kampagne
Um Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot erstellen zu können, benötigen wir vorab lediglich ein paar Rahmendaten:
- Kunde & Webseite: Name des Werbetreibenden und die zugehörige Domain.
- Produkt: Was genau soll beworben werden?
- Zeitraum: Wann soll die Kampagne starten und enden?
- Impressions-Ziel: Wie viele Einblendungen planen Sie ein?
- Targeting: In welcher Region (Geo-Targeting) oder Zielgruppe soll die Ausspielung erfolgen?
Bereit für den großen Auftritt? Kontaktieren Sie uns für Ihr individuelles Angebot.