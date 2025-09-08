10.000 Facebook-Fans: Elch "Emil" löst Hype im Internet aus

Vienna Vikings greifen gegen Stuttgart Surge nach zweitem ELF-Titel

Verschärftes Waffengesetz soll in Teilen im Oktober in Kraft treten

Sorge vor Zukunft des Gesundheitssystems

Winzer rechnen für 2025 mit deutlich besserer Weinernte

Schweres Erdbeben in Afghanistan fordert hunderte Todesopfer

Elch „Emil“ sorgt für Chaos auf der Westbahnstrecke

Auf Social Media ist Elch "Emil" bereits eine wahre Sensation. Samstag Nacht legte das Tier mehrere Stunden die Westbahnstrecke lahm, da es auf den Gleisen wanderte.

Nach ORF-Aus, neues Leben: Verena Scheitz über Alter, Bühne und Neustart

Sie ist Schauspielerin, Kabarettistin, Moderatorin – und jetzt so frei wie nie. Verena Scheitz spricht in der KURIER TV-Sendung "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah" über die Tücken des 50er, über Dankbarkeit (die ihr beim ORF-Abschied gefehlt hat) und über das neue Bühnenprogramm, in dem die großen und kleinen Baustellen des Lebens auf einmal richtig komisch werden.

Wie ein Softwareentwickler den Reisanbau nach Österreich brachte

Reis aus Gerasdorf – klingt verrückt, funktioniert aber. Im "Salon Salomon" erzählt Gregor Neumeyer, warum sein Bio-Reis gesünder ist und wie er damit sogar asiatische Produzenten inspiriert.

Warnung von Putin: Westliche Truppen als ‚legitime Ziele' Russlands

Nach den erneuten Beratungen der Ukraine-Verbündeten in der sogenannten Koalition der Willigen hat der russische Machthaber Wladimir Putin entschieden vor der Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine gewarnt.

Herbsturlaub 2025: Wohin jetzt reisen?

KURIER-Reisechef Axel Halbhuber mit den neuesten Reisetipps.

