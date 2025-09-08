10.000 Facebook-Fans: Elch "Emil" löst Hype im Internet aus

Sie ist Schauspielerin, Kabarettistin, Moderatorin – und jetzt so frei wie nie. Verena Scheitz spricht in der KURIER TV-Sendung "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah" über die Tücken des 50er, über Dankbarkeit (die ihr beim ORF-Abschied gefehlt hat) und über das neue Bühnenprogramm, in dem die großen und kleinen Baustellen des Lebens auf einmal richtig komisch werden.