Britischer Premierminister Keir Starmer gibt Rücktritt bekannt

Die FPÖ hat ihr 70-jähriges Bestehen mit einem großen Volksfest am Wiener Stephansplatz gefeiert. Hunderte Anhänger versammelten sich im Herzen Wiens, während FPÖ-Chef Herbert Kickl gemeinsam mit internationalen Gästen wie Alice Weidel, Geert Wilders und Viktor Orbán auf der Bühne auftrat.
Vom beliebten TV-Kommissar zum grausamen König auf der Theaterbühne: Jakob Seeböck zeigt sich von einer Seite, die viele nicht kennen. Er spricht über Erfolg, Zweifel, KI im Schauspielberuf, sein Leben zwischen Bühne und Baustelle und verrät, warum er eine Musical-Rolle bewusst abgelehnt hat.