Britischer Premierminister Keir Starmer gibt Rücktritt bekannt

KURIER News vom 22.06.2026

Von Johannes Marksteiner

22.06.26, 14:59

(kurier.tv ) 22.06.26, 14:59

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