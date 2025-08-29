FPÖ will jetzt "kompakten Pilnacek-U-Ausschuss" einsetzen

KURIER TV News vom 29.08.2025

Von Johannes Marksteiner

29.08.25, 17:00

Österreich: Ex-Diplomaten fordern harte Maßnahmen gegen Israel im Gazakrieg

26 ehemalige und aktive österreichische Diplomaten – darunter Ex-Außenministerin Benita Ferrero-Waldner – haben die Bundesregierung in einem offenen Brief aufgefordert, im Gazakrieg über bloße Kritik hinauszugehen.

Wie synthetische Biologie unsere Ernährung verändert

Von Insulin bis vegane Torten: Was heute noch im Labor entwickelt wird, könnte morgen im Regal liegen. Doch wie weit darf synthetische Biologie gehen – und wo ziehen wir die Grenze? - Darüber diskutieren Wolfgang Binder, Chef des Café Frauenhuber, und Wissenschaftlerin Brigitte Gasser.

Grünen-Chefin Leonore Gewessler warf der Dreierkoalition Säumigkeit bei Waffenrecht, Klimaschutz, Kinderbetreuung und Inflationsbekämpfung vor.

Cyberkriminalität boomt: In Niederösterreich haben sich die Anzeigen in den letzten zehn Jahren von 1.700 auf 10.000 pro Jahr vervielfacht. Betrüger setzen dabei auf Phishing-Mails, gefälschte Bankseiten, Fake-Zahlscheine oder Liebesbetrug. Ein aktueller Fall: Vater und Sohn bestellten online einen Porsche um 56.000 Euro – und wurden Opfer von Internetbetrügern.

