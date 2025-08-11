Frequency Festival 2025: "Early-Camper" bereits vor Ort

Bei einem israelischen Angriff in Gaza-Stadt sind am Sonntagabend fünf Mitarbeiter des arabischen Senders Al-Jazeera getötet worden. Der Journalist Anas al-Sharif wurde zusammen mit vier Kollegen bei einem "mutmaßlich gezielten israelischen Angriff" getötet.
Fast 100 Filmrollen, ein runder Geburtstag – und ein tiefer persönlicher Verlust: Im Gespräch mit Lisa Salomon erzählt Schauspielerin Marion Mitterhammer, wie sie den Tod ihres Mannes verarbeitet und warum sie trotzdem voller Hoffnung ist.
Der neue Wunderl in der Wiener Schleifmühlgasse setzt auf Substanz statt auf Marken-Hype. Warum sich Franz Wunderl V. und seine Frau Andrea gegen den Luxusmarkt – und für ehrliche Schuhe – entschieden hat.