Krise bei Rapid: Nach der rasanten Talfahrt muss Trainer Peter Stöger gehen

KURIER TV Aktuell vom 27.11.2025
In den vergangenen Jahren wurden in Österreich beeindruckende Mengen an Ski-Ausrüstungen verkauft – Leider enden viele dieser Sportartikel nach ihrer Lebensdauer als Sperrmüll. Ein innovatives und wegweisendes Projekt namens WINTRUST verspricht nun eine nachhaltige Lösung für dieses Problem.
Nach dem tödlichen Großbrand in einem Hongkonger Wohnkomplex suchen die Ermittler weiter nach der Ursache für den Ausbruch der Flammen. Wie die Behörden mitteilten, nahm die Polizei drei Mitarbeiter einer Baufirma mit Verdacht auf fahrlässige Tötung fest.