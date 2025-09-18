Mehr aus KURIER News

Mind. 2 Tote: Schreckliche Bluttat in Wien-Leopoldstadt

Fahrplan 2026: Koralmbahn ab 16. Dezember in Betrieb

Straffällige Jugendliche werden durch "Buddies" unterstützt

Gasspeicher für den Winter gefüllt

Seniorenvertreter fordern gerechte Pensionsanpasssung

bei GEBHART

Staatssekretär Pröll: "Machen keine Politik für den Applaus, sondern für langfristigen Erfolg"

Der ÖVP-Politiker Alexander Pröll spricht in der Sendung "bei Gebhart" über Pensionen unter der Inflationsrate, die Rolle des öffentlichen Dienstes und warum künstliche Intelligenz Österreich retten könnte.

Reportagen

Calle Libre in Wien: Wenn Fassaden Geschichten erzählen

Beim Calle Libre verwandeln internationale und heimische Künstler graue Hauswände in Wien in farbenfrohe Kunstwerke. Was als kleines Festival begonnen hat, ist heute das größte Street-Art-Festival Mitteleuropas.

Mind. 2 Tote: Schreckliche Bluttat in Wien-Leopoldstadt

Die KURIER News vom 17.09.2025 mit diesen Themen: 2 Tote durch Schüsse in Wien, Mietpreispaket beschlossen, Ryanair zieht 3 Flieger aus Wien ab

Video/Aktuelle Videos

Neues Mietpaket: Regierung greift erstmals in ungeregelte Mieten ein

Die Bundesregierung hat ein neues Mietpaket beschlossen. Mit dem „Mieten-Wertsicherungsgesetz“ greift sie erstmals in ungeregelte Mietpreise ein. Zudem wird die Mietpreisbremse verlängert und Mindestbefristungen steigen von drei auf fünf Jahre.

Regional Kompakt

Wien holt Gold bei der Tram-WM

REGIONAL kompakt vom 17.09.2025 mit diesen Themen: Tram-WM in Wien, Apetlon nimmt Salzspeicher in Betrieb, neues Öko-Betonwerk in Mauer bei Amstetten

