Der ÖVP-Politiker Alexander Pröll spricht in der Sendung "bei Gebhart" über Pensionen unter der Inflationsrate, die Rolle des öffentlichen Dienstes und warum künstliche Intelligenz Österreich retten könnte.
Beim Calle Libre verwandeln internationale und heimische Künstler graue Hauswände in Wien in farbenfrohe Kunstwerke. Was als kleines Festival begonnen hat, ist heute das größte Street-Art-Festival Mitteleuropas.
Die Bundesregierung hat ein neues Mietpaket beschlossen. Mit dem „Mieten-Wertsicherungsgesetz“ greift sie erstmals in ungeregelte Mietpreise ein. Zudem wird die Mietpreisbremse verlängert und Mindestbefristungen steigen von drei auf fünf Jahre.