Theater im Park: Ein Abend, zehn Stimmen, viele Geschichten

Wie entstehen magische Musicalmomente? Ana Milva Gomes und Moritz Mausser geben Einblick in ihren Probenalltag und verraten, was am 3. August wirklich auf der Bühne passiert.

Katharina Hierhacker Von 31.07.25, 19:15

(kurier.tv ) 31.07.25, 19:15