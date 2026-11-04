Erdrutschsieg: US-Demokraten übernehmen Kontrolle des Kongresses

Seit sechs Jahre lebt Verena Tietze mittlerweile ohne Alkohol. Im KURIER Talk spricht die Kabarettistin offen über ihre Alkoholsucht und Blackouts. Mit ihrem neuen Roman „Gin Boom“ will sie auf die Gefahren aufmerksam machen, die im gesellschaftlich oft verharmlosten Alkoholkonsum stecken.
Alle 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus werden neu gewählt, dazu ein Drittel der Senatoren: Am Dienstag wird der US-Kongress gewählt - und diese Wahl könnte die Machtverhältnisse in den USA deutlich verschieben.