Hitzewelle in Österreich: Ein Ausblick auf die Hundstage

Für tausende Schüler werden die Sommerferien zur Lernzeit: Sie bereiten sich auf die Nachprüfung vor. Sozialpädagogin Christine Piriwe von „Rad auf Draht“ erklärt, wie die Vorbereitung gelingt, warum Pausen wichtig sind und wie Eltern unterstützen können, ohne zusätzlichen Druck aufzubauen.
Hunderte Bankomaten in Österreich zahlen pro Behebung plötzlich nur noch 200 statt der üblichen 400 Euro aus. Die Nationalbank bestätigt niedrigere Abhebelimits bei einzelnen Betreibern und sieht die Entwicklung „durchaus kritisch“.