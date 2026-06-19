Streetart zum Pfandsammeln

Der Streetartkünstler Golif hat sich mit seinen großangelegten Werken schon in ganz Europa verewigt. Jetzt ist seine Kunst auch in der Lerchenfelderstraße in Wien zu sehen „Pfandkellner*innen“ heißt das Projekt und soll dafür sorgen das Pfanddosen und Flaschen dahin kommen, wo sie hingehören.

Von Thorsten Simon

19.06.26, 15:51

(kurier.tv ) 19.06.26, 15:51

Der Streetartkünstler Golif hat sich mit seinen großangelegten Werken schon in ganz Europa verewigt. Jetzt ist seine Kunst auch in der Lerchenfelderstraße in Wien zu sehen „Pfandkellner*innen“ heißt das Projekt und soll dafür sorgen das Pfanddosen und Flaschen dahin kommen, wo sie hingehören.

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