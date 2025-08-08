Seit Österreich im Juli einen Syrer abgeschoben hat, gibt es seitens seiner österreichischen Betreuer keinen Kontakt mehr zu dem Mann.
Nun hat ein Ausschuss der UNO in einem Schreiben die Bundesregierung ersucht, sich bei den syrischen Behörden nach dem Verbleib des Betroffenen zu erkundigen.
Vollständige Eroberung, so lautet die Zauberformel: Geht es nach Israels Premier Netanjahu, so soll der Krieg im Gazastreifen nicht nur andauern, sondern sogar ausgeweitet werden – Netanjahu forderte erstmals offen die Einnahme des gesamten Gebietes, er wolle das Gebiet aber nicht dauerhaft halten.