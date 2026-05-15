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Mountainbiken in NÖ & kuli­na­ri­sche Reise mit royalem Flair in Nordirland

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Das Bundesheer übt den Ernstfall in Allensteig

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Sänger JÆCK veröffentlicht Muttertags-Song „Proud“

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Wien bereitet sich kulinarisch auf 7.000 ESC-Gäste vor

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Promi-Beichte beim KURIER-Event: Wie die Abnehmspritze sein Leben veränderte

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ESC 2026: KURIER analysiert Halbfinale 2

Von Fremdscham bis Cosmo-Hype: KURIER diskutiert die größten ESC-Momente der zweiten Show.

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Breitenbrunn: Eröffnung der neuen Esterhazy-Guesthouses

Am „Neuen Strand“ in Breitenbrunn sind exklusive Guesthouses eröffnet worden. KURIER TV hat sich einen ersten Eindruck von den Unterkünften gemacht und hat dabei nachgefragt, wie die Region von dem neuen Angebot profitieren wird.

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APA-Turm in Döbling wird zur XXL-Leinwand

Hollabrunn ist Hotspot für Fachkräfteausbildug, Eröffnung der Guesthouses am Neusiedler See & spanischer Künstler bemalt 52 Meter hohes Gebäude in Döbling - im neuen REGIONAL kompakt

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Hantavirus: Österreicher ist Niedrigrisiko-Kontaktperson

Kings Speech von Charles III. / Österreicher im selben Flugzeug wie Hantavirus-Infizierter / Änderungen beim Pickerl-Intervall / ESC-Halbfinale: Fans feiern ausgelassen - die KURIER News vom 13.05.2026

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ESC: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

Am Dienstag wurde das 1. Semifinale des 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle erfolgreich über die Bühne gebracht. Beim ersten Teil des größten Musikwettbewerbs der Welt gingen etliche Topfavoriten wie Finnland oder Griechenland ins Rennen und schafften den Aufstieg ins große Finale am Samstag, bei dem dann auch Österreichs Vertreter Cosmó antreten wird. Weiter geht das ESC-Abenteuer auch für Israel.

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