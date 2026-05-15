Am „Neuen Strand“ in Breitenbrunn sind exklusive Guesthouses eröffnet worden. KURIER TV hat sich einen ersten Eindruck von den Unterkünften gemacht und hat dabei nachgefragt, wie die Region von dem neuen Angebot profitieren wird.
Kings Speech von Charles III. / Österreicher im selben Flugzeug wie Hantavirus-Infizierter / Änderungen beim Pickerl-Intervall / ESC-Halbfinale: Fans feiern ausgelassen - die KURIER News vom 13.05.2026
Am Dienstag wurde das 1. Semifinale des 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle erfolgreich über die Bühne gebracht.
Beim ersten Teil des größten Musikwettbewerbs der Welt gingen etliche Topfavoriten wie Finnland oder Griechenland ins Rennen und schafften den Aufstieg ins große Finale am Samstag, bei dem dann auch Österreichs Vertreter Cosmó antreten wird. Weiter geht das ESC-Abenteuer auch für Israel.