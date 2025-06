Ketchup, Senf, Mayonnaise – dahinter steckt mehr als ein gutes Rezept. Die Eigentümer Peter und Hans-Peter Spak sind in Tschechien berühmt, in Österreich eher zurückhaltend, dabei sollten sie hier bekannter sein. Sie erzählen, was ein Familienunternehmen über Jahrzehnte hinweg erfolgreich macht.