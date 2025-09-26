Filmmuseum LAB eröffnet: Neue Heimat für Österreichs Filmschätze

KURIER TV Weekend Magazin vom 26.09.2025

Von Johannes Marksteiner

26.09.25, 17:00

(kurier.tv ) 26.09.25, 17:00

Mehr aus KURIER TV Weekend

KURIER TV Weekend

Dein Rendezvous mit der Stadt – das Wienliebe-Festival

Abspielen
KURIER TV Weekend

"Kurier"-Romy als einwöchiges Fest in Kitzbühel: Voting gestartet

Abspielen
KURIER TV Weekend

freizeit im neuen Look: mehr Reisen, Mode und Kulinarik

Abspielen
KURIER TV Weekend

Vielfalt am Diversity Ball und Hoffnung für Migräne-Geplagte

Abspielen
KURIER TV Weekend

Johann Strauß im Roncalli-Zelt und Pläne für das Aktionismus-Museum

Abspielen

Mehr aus kurierTV

KURIER TV aktuell

Vorreiterrolle: Nachhaltiges Wohnen im Burgenland

Die BurgenländerInnen sind Österreichs Vorreiter im nachhaltigen Wohnen. Das unterstützt die Raiffeisen Bausparkasse mit ihrer Nachhaltigkeitsinitiative und plant dabei den Ausbau der Energieversorgung. KURIER TV berichtet über die aktuellen Vorhaben.

Abspielen
Talks/Mein Recht

Mein Recht - das Servicemagazin

Zum Thema "Immobilien & Eigenheim" ist Notar Mag. Matthias Klein zu Gast im Studio

Abspielen
KURIER-Talk

Der Weingarten wird zum Wald: Warum Winzer auf Bäume setzen

Warum er Weine wie seine Vorfahren macht – und trotzdem neue Wege geht: Im KURIER Talk spricht Winzer Max Brustbauer über Werte, Klima, alte Smaragde und seine Vision vom Weinerlebnis.

Abspielen
Spontan gefragt

Was passiert, wenn Bürger über Millionen entscheiden?

Stellen Sie sich vor, Sie entscheiden mit, wofür Ihre Stadt Geld ausgibt: für Spielplätze, Radwege oder Kultur. Klingt nach Utopie? - ist längst Realität. Doch wie fair sind diese Verfahren? Darüber diskutieren Experte Jan Maly und Kommunikationsberaterin Nina Hoppe.

Abspielen
Video/Aktuelle Videos

10 junge Männer sollen die 12-jährige Anna sexuell misshandelt haben

Zehn Angeklagte müssen sich wegen geschlechtlicher Nötigung und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung verantworten.

Abspielen