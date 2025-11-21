Mehr aus KURIER TV Weekend

Autor Uli Brée zu Gast mit "Liesl von der Post"

150 Jahre Haus der Barmherzigkeit & Filmpreis on Tour

Hightech im OP-Saal & Krimiautor Roman Klementovic im Talk

Halloweengrusel am Zentralfriedhof & Neusiedler See

Sie schreibt Hits für große Stars

bei GEBHART

IV-NÖ-Präsident Ochsner: "Wir müssen mehr arbeiten, um konkurrenzfähig zu bleiben"

Kari Ochsner, Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich, erläutert die Belastungsfaktoren für den Industriestandort Österreich und erklärt, welche Reformen aus seiner Sicht notwendig sind.

Video/Aktuelle Videos

Naschmarkt: Umstrittene Markthalle eröffnet – großer Andrang, gemischte Reaktionen

Die neue Markthalle am Wiener Naschmarkt hat unter enormem Andrang eröffnet. Dreizehn regionale Standler bieten ab sofort ihr Sortiment an – doch das Projekt bleibt umstritten. Was Besucher, Anrainer und Kritiker zur Eröffnung sagen und wie die Politik reagiert.

Video/Aktuelle Videos

US-Friedensplan: Putin hält an Kriegszielen fest - Trump erhöht Druck auf Selenskij

Kein Nato-Beitritt der Ukraine, ein kleineres Heer und dauerhafte Gebietsabtretungen - der neue Plan der US-Regierung für ein Ende des russischen Angriffskriegs enthält zahlreiche Vorschläge, die für Kiew nur schwer zu akzeptieren sein dürften.

KURIER TV aktuell

Das sind die Adventkranz-Trends 2025

Ob strahlende Farben, elegante Kerzen oder kreative Deko-Ideen: das sind die Adventkranz-Trends 2025 und das sind die Voraussetzungen, die den Weihnachtsbaum dieses Jahr zum echten Trendsetter machen.

KURIER News

Eurovision Song Contest in Wien: EBU ändert Regeln für das Voting

KURIER News vom 21.11.2025

