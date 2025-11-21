Kari Ochsner, Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich, erläutert die Belastungsfaktoren für den Industriestandort Österreich und erklärt, welche Reformen aus seiner Sicht notwendig sind.
Die neue Markthalle am Wiener Naschmarkt hat unter enormem Andrang eröffnet. Dreizehn regionale Standler bieten ab sofort ihr Sortiment an – doch das Projekt bleibt umstritten. Was Besucher, Anrainer und Kritiker zur Eröffnung sagen und wie die Politik reagiert.
Kein Nato-Beitritt der Ukraine, ein kleineres Heer und dauerhafte Gebietsabtretungen - der neue Plan der US-Regierung für ein Ende des russischen Angriffskriegs enthält zahlreiche Vorschläge, die für Kiew nur schwer zu akzeptieren sein dürften.