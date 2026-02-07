Super Bowl feiert sein 60-jähriges Jubiläum – und Wien ist mittendrin. Im Marriott Hotel steigt Österreichs größte Super-Bowl-Party mit 1.400 Fans. Organisator Alfred Neugebauer und Nachwuchshoffnung Philipp Pennekamp geben Einblicke in eine Nacht, die weit über Sport hinausgeht.
Burgenlands größte Faschingsgilde, die Krebsler aus Oberpullendorf proben für ihre Kapplsitzungen. Die Shows kombinieren politische Satire von Trump bis Doskozil mit lokalen Highlights wie „Oberpullendorf sucht das Supertalent“.