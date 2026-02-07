Mehr aus KURIER TV Weekend

KURIER TV Weekend

Kunst quer durch Wien

Ehemalige Gesundheitsministerin: "Ich möchte Menschen Mut machen"

Davis Cup Team am Weg nach Japan & 15 Jahre NÖ Bahnen

Burgenland Extrem & Reisetipps der Woche

Heimische Landwirtschaft unter Druck & Flughafen Wien zieht Bilanz 2025

Sport Talk

60. Super Bowl: Wenn Wien zur NFL-Zone wird

Super Bowl feiert sein 60-jähriges Jubiläum – und Wien ist mittendrin. Im Marriott Hotel steigt Österreichs größte Super-Bowl-Party mit 1.400 Fans. Organisator Alfred Neugebauer und Nachwuchshoffnung Philipp Pennekamp geben Einblicke in eine Nacht, die weit über Sport hinausgeht.

KURIER-Talk

Lebenshilfe-Präsident: "Mehr Verantwortung für Zivildiener"

Anton Henckel-Donnersmark, Präsident der Lebenshilfe Österreich, über die Wehrdienstdebatte, Arbeit als Menschenrecht und warum Inklusion bei der Sprache beginnt.

Reportagen

Fasching 2026: Narrenwecken in Oberpullendorf

Burgenlands größte Faschingsgilde, die Krebsler aus Oberpullendorf proben für ihre Kapplsitzungen. Die Shows kombinieren politische Satire von Trump bis Doskozil mit lokalen Highlights wie „Oberpullendorf sucht das Supertalent“.

KURIER News

Krisengespräch mit USA: Iran will sich gegen "exzessive Forderungen" wehren

KURIER News vom 06.02.2026

Kunst quer durch Wien

KURIER TV Weekend vom 07.02.2026 mit Kathi Hierhacker - Teil 2

