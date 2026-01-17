Mehr aus KURIER TV Weekend

Blick zurück nach vorn: So feiert die Albertina ihr 250-Jahr-Jubiläum

Wiener Würstelstände werden vorübergehend komplett vegan

Zugefrorener Neusiedlersee lockt Eislauf-Enthusiasten

FIFA WM-Siegerpokal zu Gast in Wien

Frauen in der Landwirtschaft & Freiwillige im Dauereinsatz gegen die Kälte

Max Zirngast: „Die absolute Mehrheit der SPÖ wackelt“

Max Zirngast will mit den Kommunisten nach Jahrzehnten wieder den Einzug in den Gemeinderat in St. Pölten schaffen. Einer rot-roten Koalition erteilt er jedoch eine Absage.

Bernd Pinzer: „Um die S34 wird nur herumgeeiert“

Die Pinken wollen den Wiedereinzug in den Gemeinderat schaffen. Der Neos Spitzenkandidat Bernd Pinzer rechnet mit der rot geführten Stadtregierung in St. Pölten ab.

Walter Heimerl-Lesnik: „Autofrei ja, lebenswert nein“

Der Spitzenkandidat der Grünen bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten kritisiert die S34, warnt vor weiterer Bodenversiegelung und fordert ein deutlich besseres Öffi-Angebot für die Landeshauptstadt.

ORF-General Weißmann:„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist wichtiger denn je"

Im "Salon Salomon" spricht ORF-Generaldirektor Roland Weißmann über seine mögliche Wiederkandidatur, den Umgang mit Kritik und Transparenz, Spardruck und die Rolle des ORF in einer polarisierten Medienwelt.

Geheimdienst-Chefin: "Unsere wichtigste Aufgabe ist es, Anschläge zu verhindern"

Silvia Mayer ist eine der wenigen Frauen an der Spitze eines europäischen Nachrichtendienstes. Die neue Direktorin für Staatsschutz und Nachrichtendienst, über eine angespannte Sicherheitslage, internationale Geheimdienst-Zusammenarbeit – und die Verantwortung, rund um die Uhr wachsam zu sein.

