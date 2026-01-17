Silvia Mayer ist eine der wenigen Frauen an der Spitze eines europäischen Nachrichtendienstes. Die neue Direktorin für Staatsschutz und Nachrichtendienst, über eine angespannte Sicherheitslage, internationale Geheimdienst-Zusammenarbeit – und die Verantwortung, rund um die Uhr wachsam zu sein.