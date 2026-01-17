Im "Salon Salomon" spricht ORF-Generaldirektor Roland Weißmann über seine mögliche Wiederkandidatur, den Umgang mit Kritik und Transparenz, Spardruck und die Rolle des ORF in einer polarisierten Medienwelt.
Silvia Mayer ist eine der wenigen Frauen an der Spitze eines europäischen Nachrichtendienstes. Die neue Direktorin für Staatsschutz und Nachrichtendienst, über eine angespannte Sicherheitslage, internationale Geheimdienst-Zusammenarbeit – und die Verantwortung, rund um die Uhr wachsam zu sein.