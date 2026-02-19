Mehr aus leben

leben

Männergesundheit im Fokus: Vorsorge, Checks & Prävention

leben

BEST of leben 2025

leben

Wie starten Sie gesund ins Jahr 2026?

leben

Handynacken vorbeugen & wie gestresst ist Österreich?

leben

So achten Sie auf die Gesundheit der Augen Ihrer Kinder

Mehr aus kurierTV

KURIER-Talk

Reiseführerin mit Leidenschaft: Ihr Wien ist mehr als nur Sisi

Reiseführerin Christa Bauer kennt die berühmten Plätze – und die verborgenen, aber auch Geschichten hinter den Fassaden. Und sie scheut sich nicht, mit Legenden aufzuräumen.

bei GEBHART

„Lebensmittelpreise sofort um 13 Prozent reduziert“ – Niederösterreichs SP-Chef will deutsches Kartellrecht

Nach den Turbulenzen in der SPÖ setzt Niederösterreichs Partei-Chef Sven Hergovich auf Neustart: Unterstützung für Andreas Babler, klare Reformvorschläge gegen Teuerung – und das Ziel, 2028 Schwarz-Blau in NÖ abzulösen.

KURIER TV aktuell

Bildungsalarm: Latein-Lehrerin sagt dem KI-Unterricht den Kampf an

Wir sprechen mit AHS-Lehrerin Isabell Wöhrer über mögliche Folgen einer Kürzung des Lateinunterrichts. Ab dem Schuljahr 2027/28 plant Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) den Stundenplan zugunsten eines „KI-, Medien- und Demokratie-Unterrichts“ umzuverteilen.

Regional Kompakt

Eisenstadt will bis 2024 klimaneutral werden

Eisenstadt will klimaneutral werden / Flughafen Wien erweitert Officepark / QWien zeigt Ausstellung zu Song Contest

KURIER TV aktuell

Am Friedhof: Die Karner der Ostregion

Massengräber aus dem Mittelalter sind teilweise bis heute noch erhalten und befinden sich teils unauffällig zwischen unseren Hausbauten. Ein Blick in das Innere der sogenannten Karner, lässt sogar uralte Gebeine zum Vorschein kommen.

