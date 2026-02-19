Nach den Turbulenzen in der SPÖ setzt Niederösterreichs Partei-Chef Sven Hergovich auf Neustart: Unterstützung für Andreas Babler, klare Reformvorschläge gegen Teuerung – und das Ziel, 2028 Schwarz-Blau in NÖ abzulösen.
Wir sprechen mit AHS-Lehrerin Isabell Wöhrer über mögliche Folgen einer Kürzung des Lateinunterrichts. Ab dem Schuljahr 2027/28 plant Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) den Stundenplan zugunsten eines „KI-, Medien- und Demokratie-Unterrichts“ umzuverteilen.
Massengräber aus dem Mittelalter sind teilweise bis heute noch erhalten und befinden sich teils unauffällig zwischen unseren Hausbauten. Ein Blick in das Innere der sogenannten Karner, lässt sogar uralte Gebeine zum Vorschein kommen.