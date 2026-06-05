KI in der Medizin: Wie künstliche Intelligenz Diagnosen und Behandlungen verändert

In Wien stehen viele Gebäude leer, bis diese eine neue Bestimmung bekommen kosten diese viel Geld. Mittlerweile gibt es Firmen, die sich auf Zwischennutzungen spezialisiert. Der Leerstand wird dann vielseitig genutzt: Für Künstler-Ateliers zum Bespiel, aber auch ein Heuriger kann eine Zwischennutzung sein.
Der neue ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl spricht in der Sendung "bei Gebhart" über seine überraschende Ernennung, den Konflikt mit Herbert Kickl, die Herausforderungen der Dreierkoalition und Pläne für Österreich.
Sonnenschutzmittel reduzieren das Risiko für Sonnenbrand, aber nur bei richtiger Anwendung. Wir zeigen, welche Fehler beim Eincremen häufig passieren, wie viel Lichtschutzfaktor wirklich nötig ist und welche Praxis-Tipps sofort besseren Schutz bringen.