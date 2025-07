Managerin und Ex-Politikerin Wehsely: „Wir können stolz sein auf unseren Lebensstandard“

Frauen werden in der Politik hart angefasst, vor allem auf Social Media. Haben Sie darunter gelitten?

Es war schon sehr stark merkbar, dass dasselbe Verhalten bei Frauen und Männern zu sehr unterschiedlichen Zuschreibungen führt. „Männer sind durchsetzungsstark und wissen, was sie wollen.“ „Frauen sind karrieregeil und haben Haare auf den Zähnen.“ Das sind gesellschaftliche Fragen, die sich auch in der Industrie widerspiegeln. Wenn ich jedoch in meinem jetzigen Verantwortungsbereich in die osteuropäischen Länder schaue, dann gibt es dort eine andere Selbstverständlichkeit von Frauen in Führungspositionen als in Österreich oder Deutschland. Aber es ist überall Luft nach oben und überall müssen Frauen härter arbeiten, um dasselbe zu erreichen wie Männer.

Ist Politik nicht ein Virus, der einen nie mehr loslässt?

Ich werde mein ganzes Leben ein politischer Mensch bleiben und habe es mit großer Begeisterung über mehr als 20 Jahre gemacht. Die Leidenschaft, die ich jetzt verspüre, ist aber eigentlich dieselbe wie früher. Das kann ich jetzt nach acht Jahren sagen – am Beginn war ich da nicht so sicher.

Sie sind bei Siemens Healthineers für Diversity und Inklusion engagiert. Welche Themen gibt es da?

Es stellen sich global nach wie vor zu wenig Frauen für Führungsaufgaben an. Wir wissen aber, dass vielfältige Teams bessere Ergebnisse bringen: alt, jung, Frau, Mann, verschiedene Nationalitäten. Man muss sich in der Politik wie in der Wirtschaft der eigenen blinden Flecken bewusst sein. Vielfalt ist besser als Einfalt!

Sie waren Gesundheitspolitikerin und sind jetzt im Bereich Medizintechnik tätig. Welche globalen Innovationen erwarten Sie ? Die Präzisionsdiagnostik verändert das Gesundheitswesen. Zum Beispiel erkennt der photonenzählende Computertomograf – eine Weltneuheit – ganz frühe Stadien von Krebs. Das erhöht die Chance, Krebs zu einer chronischen Erkrankung zu machen mit deutlich geringerer Sterblichkeit. Oder: Bis vor Kurzem haben MRT-Scanner 1000 Liter Helium gebraucht – ein Kosten- und Umweltfaktor. Die neue Generation braucht 0,75 Liter – also wie eine Mineralwasserflasche. Dadurch können solche Geräte in Teilen der Welt eingesetzt werden, wo das bisher nicht möglich ist. Dazu kommt das Thema Künstliche Intelligenz: Wie kann sie den Arzt, die Ärztin unterstützen in der Beurteilung von Ergebnissen? Diese Revolution ist bereits im Laufen.