Durch die steigende Verwendung ist Plastik kaum mehr aus dem Alltag wegzudenken. Doch eine neue Studie des renommierten Fachjournals The Lancet Child and Adolescent Health hat jetzt ergeben: Mikroplastik stört die Entwicklung des Kindes bereits in der Embryonalphase.
Als erstes Land der Welt verbietet Australien Soziale Medien für Kinder und Jugendliche. Ab dem 10. Dezember gilt ein Mindestalter von 16 Jahren, um Plattformen wie TikTok, Instagram und Snapchat zu nutzen.
Nach knapp acht Jahren ist eines der größten Kriminalrätsel Österreichs gelöst. Der 32-jährige Ex-Freund von Jennifer Scharinger legte ein Geständnis ab und führte die Ermittler beim Truppenübungsplatz Allentsteig in NÖ zu den Überresten der seit 2018 vermissten Wienerin.