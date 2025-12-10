Mehr aus Regional Kompakt

Niederösterreich setzt auf die Bahn & Paket-Rekord bei der Post

Weihnachtszauber Mörbisch / was plant Ryanair? / Markhalle am Naschmarkt

Landstrom für Schiffe und Hightech-Produktion in Ennsdorf

Zwettlers neue Abfüllanlage

Martiniloben in Eisenstadt, Brezinas neues Buch und Female Empowerment des KURIER

René und Nathalie Benko vor Gericht: Bis zu 10 Jahre Haft drohen

Im zweiten Prozess steht der Pleitier wieder in Innsbruck vor Gericht, diesmal gemeinsam mit seiner Ehefrau Nathalie Benko. Den beiden drohen bis zu 10 Jahre Haft.

NÖ bewirbt sich um Comet-Zentrum ECOSUM

Niederösterreich könnte ein wichtiger Player in Sachen Sicherheitstechnologien werden

Neue Studie: Embryos bereits Mikroplastik ausgesetzt

Durch die steigende Verwendung ist Plastik kaum mehr aus dem Alltag wegzudenken. Doch eine neue Studie des renommierten Fachjournals The Lancet Child and Adolescent Health hat jetzt ergeben: Mikroplastik stört die Entwicklung des Kindes bereits in der Embryonalphase.

Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige tritt in Kraft

Als erstes Land der Welt verbietet Australien Soziale Medien für Kinder und Jugendliche. Ab dem 10. Dezember gilt ein Mindestalter von 16 Jahren, um Plattformen wie TikTok, Instagram und Snapchat zu nutzen.

Mordfall Jennifer Scharinger: Ex-Freund gibt Geständnis ab

Nach knapp acht Jahren ist eines der größten Kriminalrätsel Österreichs gelöst. Der 32-jährige Ex-Freund von Jennifer Scharinger legte ein Geständnis ab und führte die Ermittler beim Truppenübungsplatz Allentsteig in NÖ zu den Überresten der seit 2018 vermissten Wienerin.

