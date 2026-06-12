Best Case - Landwirtschaftliche Fachschule Phyra Imagevideo

Ein professionelles Image-Video macht Unternehmen, Institutionen und Organisationen erlebbar. Mit authentischen Geschichten, emotionalen Bildern und klaren Botschaften entstehen Inhalte, die Vertrauen schaffen und nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Für die Landwirtschaftliche Fachschule Pyhra wurde ein rund vierminütiges Image-Video umgesetzt. Die Produktion kombiniert aktuelle Dreharbeiten mit ausgewählten TV-Beiträgen und vermittelt die Besonderheiten der Schule durch stimmungsvolle Aufnahmen, Interviews und professionelle Vertonung.

Professionelle Umsetzung aus einer Hand

Wir bieten ein vollständiges Leistungspaket: von der Konzeption über Regie, Kamera und Dreh bis hin zu Sprecher, Schnitt und professioneller Postproduktion – alles aus einer Hand und individuell auf die Kommunikationsziele abgestimmt.

Leistungsumfang:

Image-Video (ca. 4 Minuten) in hochwertiger TV-Qualität

Full-Service-Produktion durch KURIER TV

Konzept, Regie, Kamera, Dreh, Sprecher, Schnitt & Postproduktion

5 Social-Media-Snippets für digitale Kanäle

Umfassende Nutzungsrechte für alle Medien

Zusätzlich werden fünf Social-Media-Snippets erstellt, die Inhalte optimal für digitale Kanäle aufbereiten und die Reichweite deutlich erhöhen.

Der Auftraggeber erhält umfassende Nutzungsrechte für sämtliche Kommunikationskanäle – von Website und Social Media bis hin zu Messen, Präsentationen und interner Kommunikation.