Best Case - SportRapport Gamechanger
Leistungssport ist mehr als nur Statistik. In Kooperation mit dem Bundesheer blicken wir hinter die Medaillen und zeigen die Menschen, die sie gewinnen.
Unser Leistungspaket bietet mit sechs 15-minütigen Beiträgen den perfekten Raum für echte Tiefe. Wir begleiten unsere Protagonist*innen direkt on Location, um sie in ihrer vertrauten Umgebung so authentisch und hautnah wie möglich zu porträtieren.
Unser Herzstück: Das Experiment "Gamechanger". Hier verlassen Top-Athlet*innen ihre Komfortzone und stellen sich einem spektakulären Disziplinentausch. Ein Beispiel: Judoka Michaela Polleres und Bogenschützin Elisabeth Straka. Zwei Heeressportlerinnen, ein Rollentausch und eine faszinierende gemeinsame Verbindung zum Ursprungsland ihrer Sportarten – Japan.
SportRapport Gamechanger: Bogenschießen & Judo
Wir liefern das Full-Service-Paket: Neben der hochwertigen TV-Produktion sorgen maßgeschneiderte Social-Media-Edits für maximale Reichweite auf KURIER TV und allen relevanten digitalen Kanälen.