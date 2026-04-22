Best Case - SportRapport Gamechanger

Leistungssport ist mehr als nur Statistik. In Kooperation mit dem Bundesheer blicken wir hinter die Medaillen und zeigen die Menschen, die sie gewinnen.

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Unser Leistungspaket bietet mit sechs 15-minütigen Beiträgen den perfekten Raum für echte Tiefe. Wir begleiten unsere Protagonist*innen direkt on Location, um sie in ihrer vertrauten Umgebung so authentisch und hautnah wie möglich zu porträtieren.

Unser Herzstück: Das Experiment "Gamechanger". Hier verlassen Top-Athlet*innen ihre Komfortzone und stellen sich einem spektakulären Disziplinentausch. Ein Beispiel: Judoka Michaela Polleres und Bogenschützin Elisabeth Straka. Zwei Heeressportlerinnen, ein Rollentausch und eine faszinierende gemeinsame Verbindung zum Ursprungsland ihrer Sportarten – Japan.

SportRapport Gamechanger: Bogenschießen & Judo

Wir liefern das Full-Service-Paket: Neben der hochwertigen TV-Produktion sorgen maßgeschneiderte Social-Media-Edits für maximale Reichweite auf KURIER TV und allen relevanten digitalen Kanälen.