Crossmediales Projekt - Sprechen wir über Multiples Myelom

Crossmediales Projekt

Von Anna Kuenig

11.03.26, 13:33

(kurier.tv ) 11.03.26, 13:33

Dieses Format wurde als crossmediales Kommunikationskonzept entwickelt und bietet dem KURIER die Möglichkeit, gemeinsam mit Partnern relevante Themen aus den Bereichen Gesundheit, Gesellschaft, Wirtschaft und aktuelle Entwicklungen aufzugreifen. In der Reihe „Sprechen wir über“ kommen ausgewählte Expertinnen und Experten in einem rund 20-minütigen Studiointerview zu Wort. Jede Episode wird als eigenständiges Talkformat produziert.

Johnson & Johnson zu Besuch bei KURIER TV "Sprechen wir über"

© KURIER TV

Für die Folge „Sprechen wir über multiples Myelom“ mit Johnson & Johnson wird das Thema aus medizinischer und gesellschaftlicher Perspektive beleuchtet und verständlich für ein breites Publikum aufbereitet. Als Gesprächspartnerinnen waren Maria Krauth und Birgit Ploier-Brandauer im Studio zu Gast.

 

Ergänzend zum Video-Talk erscheint ein redaktioneller Nachbericht im Magazin Leben des KURIER Medienhaus, inklusive Verlinkung zum ePaper.

Print Nachbericht

© KURIER

Als digitale Verlängerung wird auf kurier.at ein Advertorial mit eingebettetem Video veröffentlicht und gezielt an relevante Zielgruppen ausgespielt.

 

Hier geht es zum Advertorial

 

Dieses crossmediale Konzept zeigt, wie unterschiedliche Medienkanäle wirkungsvoll kombiniert werden können, um komplexe Gesundheitsthemen verständlich aufzubereiten und die Zielgruppe über mehrere Touchpoints hinweg zu erreichen.

Mehr aus kurierTV

Regional Kompakt

Das Geheimnis der Schilfernte am Neusiedler See

Schilfernte am Neusiedler See / LH Johanna Mikl-Leitner im Flugsimulator / Renaturierung auf der Paradeisinsel - das neue REGIONAL kompakt vom 11.03.2026

Abspielen
KURIER TV aktuell

Das Weingut Mayer wird für sein soziales Engagement ausgezeichnet

Mehr Inklusion in der Landwirtschaft – das Weingut Mayer am Pfarrplatz wird vom Verein „Wir für Green Care“ für sein soziales Engagement ausgezeichnet

Abspielen
Video/Aktuelle Videos

Fall Benko: Laura Privatstiftung meldet Insolvenz an

Diese Pleite hatte sich schon angekündigt, jetzt ist sie fix: Die Laura Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck hat am Landesgericht Innsbruck einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Abspielen
KURIER-Talk

Sebastian Kurz über den Iran-Angriff: „Das war notwendig“

Zwischen Nahost-Geschäft und geopolitischer Analyse: Sebastian Kurz spricht im KURIER Talk über Krieg, Terror, Völkerrecht, neue Sicherheitsrisiken für Europa und - warum er nicht an eine globale Eskalation glaubt.

Abspielen
KURIER News

Über 100.000 Menschen nach Europa geschleust: Schlepperring zerschlagen

KURIER News vom 10.03.2026

Abspielen