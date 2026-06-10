Firmenportrait Blecha GmbH
Zeigen Sie, was Ihr Unternehmen besonders macht – mit einem professionellen TV-Firmenportrait.
Menschen möchten wissen, wer hinter einem Unternehmen steht. Kunden, Geschäftspartner und potenzielle Mitarbeiter interessieren sich nicht nur für Produkte und Dienstleistungen, sondern vor allem für die Menschen, Werte und Unternehmenskultur dahinter.
Genau hier setzt unser redaktionell gestalteter TV-Beitrag an. Wir blicken hinter die Kulissen, erzählen Ihre Geschichte und zeigen, was Ihr Unternehmen als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor auszeichnet.
Authentische Einblicke statt klassischer Werbung
In einem rund dreiminütigen TV-Beitrag präsentieren wir Ihr Unternehmen aus journalistischer Perspektive. Interviews, Hintergrundinformationen und Aufnahmen aus dem Arbeitsalltag schaffen ein glaubwürdiges und sympathisches Firmenportrait.
Firmenportait Blecha GmbH
Für das Portrait der Blecha GmbH lag der Fokus auf Employer Branding. Das Format vermittelt Unternehmenskultur und Werte authentisch und macht Unternehmen für Fachkräfte und Nachwuchstalente sichtbar.
Professionelle Umsetzung aus einer Hand
Die Produktion umfasst:
- Redaktionelle Konzeption
- Regie und Kameraführung
- Dreharbeiten vor Ort (ca. ½ Tag)
- Interviews
- Vertonung und Sprecher
- Schnitt und Nachbearbeitung
- 5 Social-Media-Snippets
Jeder Beitrag wird individuell geplant und auf Ihr Unternehmen abgestimmt. Zusätzlich erhalten Sie die Nutzungsrechte für alle eigenen Kommunikationskanäle – von der Website über Social Media bis hin zu Präsentationen und Recruiting-Maßnahmen.
Social-Media-Snippet
Employer Branding, Imagepflege und Recruiting in einem Format
Ob Jubiläum, Wachstum oder Mitarbeitersuche: Ein redaktionell gestalteter TV-Beitrag macht Ihr Unternehmen sichtbar, stärkt Ihre Arbeitgebermarke und schafft Vertrauen bei Kunden, Partnern und potenziellen Bewerbern.
Kontaktieren Sie uns für Ihr individuelles Angebot!
Stefan Kickinger
Werbeberatung KURIER TV
0664/60700-22422
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