Firmenportrait Blecha GmbH

Menschen möchten wissen, wer hinter einem Unternehmen steht. Kunden, Geschäftspartner und potenzielle Mitarbeiter interessieren sich nicht nur für Produkte und Dienstleistungen, sondern vor allem für die Menschen, Werte und Unternehmenskultur dahinter.

Genau hier setzt unser redaktionell gestalteter TV-Beitrag an. Wir blicken hinter die Kulissen, erzählen Ihre Geschichte und zeigen, was Ihr Unternehmen als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor auszeichnet.