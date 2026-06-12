Landwirtschaftliche Fachschule Phyra Imagevideo
Professionelle Image-Videos mit starken Bildern, authentischen Geschichten und nachhaltiger Wirkung.
Ein professionelles Image-Video macht Unternehmen, Institutionen und Organisationen erlebbar. Mit authentischen Geschichten, emotionalen Bildern und klaren Botschaften entstehen Inhalte, die Vertrauen schaffen und nachhaltig in Erinnerung bleiben.
Für die Landwirtschaftliche Fachschule Pyhra wurde ein rund vierminütiges Image-Video umgesetzt. Die Produktion kombiniert aktuelle Dreharbeiten mit ausgewählten TV-Beiträgen und vermittelt die Besonderheiten der Schule durch stimmungsvolle Aufnahmen, Interviews und professionelle Vertonung.
Imagefilm für die LFS Phyra
Professionelle Umsetzung aus einer Hand
Wir bieten ein vollständiges Leistungspaket: von der Konzeption über Regie, Kamera und Dreh bis hin zu Sprecher, Schnitt und professioneller Postproduktion – alles aus einer Hand und individuell auf die Kommunikationsziele abgestimmt.
Leistungsumfang:
- Image-Video (ca. 4 Minuten) in hochwertiger TV-Qualität
- Full-Service-Produktion durch KURIER TV
- Konzept, Regie, Kamera, Dreh, Sprecher, Schnitt & Postproduktion
- 5 Social-Media-Snippets für digitale Kanäle
- Umfassende Nutzungsrechte für alle Medien
Zusätzlich werden fünf Social-Media-Snippets erstellt, die Inhalte optimal für digitale Kanäle aufbereiten und die Reichweite deutlich erhöhen.
Der Auftraggeber erhält umfassende Nutzungsrechte für sämtliche Kommunikationskanäle – von Website und Social Media bis hin zu Messen, Präsentationen und interner Kommunikation.
Kontaktieren Sie uns für Ihr individuelles Angebot!
Professionell produzierte Videos schaffen Aufmerksamkeit, stärken Marken und vermitteln Inhalte emotional, glaubwürdig und nachhaltig – ein entscheidender Vorteil in der modernen Kommunikation.
Stefan Kickinger
Werbeberatung KURIER TV
0664/60700-22422
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