Reise-Reportage Kroatien
Ihre Destination im Rampenlicht – mit einer KURIER TV Reise-Reportage, die Ihre Region eindrucksvoll in Szene setzt.
Emotionen wecken, Geschichten erzählen und Reisende inspirieren: Mit einer professionell produzierten Reise-Reportage auf KURIER TV präsentieren Sie Ihre Destination, Region oder Ihr touristisches Angebot in einem hochwertigen journalistischen Umfeld.
Unser Redaktionsteam entwickelt gemeinsam mit Ihnen ein eigenständiges TV-Format, das Ihre Highlights authentisch und glaubwürdig in Szene setzt. Ob beeindruckende Landschaften, kulturelle Besonderheiten, Kulinarik oder außergewöhnliche Erlebnisse – wir erzählen die Geschichte Ihrer Destination so, dass sie bei Ihrer Zielgruppe nachhaltig in Erinnerung bleibt.
Reise-Reportage für die Kroatische Zentrale für Tourismus
Für die Kroatische Zentrale für Tourismus produzierte KURIER TV eine Reise-Reportage über die Regionen Gorski Kotar und Dalmatien. Im Fokus standen ausgezeichnete Gastgeber und ihre Unterkünfte sowie deren besondere Qualität. Die Reportage zeigte persönliche Geschichten der Local Hosts, die Vielfalt der Regionen und vermittelte authentische Einblicke in Kultur, Land und Gastfreundschaft.
Das Leistungspaket umfasst:
- Professionelle TV-Reportage im Umfang von rund 12 Minuten
- Hochwertige Produktion vor Ort
- Redaktionelle Aufbereitung und Storytelling
- Zusätzliche Social-Media-Clips für maximale Reichweite
- Ausstrahlung auf KURIER TV
- Begleitende Veröffentlichung über die KURIER TV Social-Media-Kanäle
Auf Wunsch kann die Kampagne zudem crossmedial verlängert werden: durch redaktionelle Beiträge und Werbeformen in den Printprodukten des KURIER sowie durch zusätzliche digitale Präsenz auf kurier.at. Beispielsweise wurde die Kroatien-Doku in ein Advertorial (mit 2.000 garantierten Leser*innen) eingebettet und mittels Teaser und Social-Media beworben.
Hier geht es zum Kroatien Advertorial
Durch die Kombination aus TV, Print, Digital und Social Media entsteht eine wirkungsvolle Kommunikationslösung, die Aufmerksamkeit schafft und Ihre Destination nachhaltig positioniert.
Social-Media-Snippet
Zeigen Sie, was Ihre Destination einzigartig macht – mit einer Reise-Reportage von KURIER TV.
Jetzt unverbindlich anfragen und individuelle Möglichkeiten für Ihre Region oder Ihr Angebot besprechen.
Stefan Kickinger
Werbeberatung KURIER TV
0664/60700-22422
[email protected]