Reise-Reportage Kroatien

Emotionen wecken, Geschichten erzählen und Reisende inspirieren: Mit einer professionell produzierten Reise-Reportage auf KURIER TV präsentieren Sie Ihre Destination, Region oder Ihr touristisches Angebot in einem hochwertigen journalistischen Umfeld.

Unser Redaktionsteam entwickelt gemeinsam mit Ihnen ein eigenständiges TV-Format, das Ihre Highlights authentisch und glaubwürdig in Szene setzt. Ob beeindruckende Landschaften, kulturelle Besonderheiten, Kulinarik oder außergewöhnliche Erlebnisse – wir erzählen die Geschichte Ihrer Destination so, dass sie bei Ihrer Zielgruppe nachhaltig in Erinnerung bleibt.

Für die Kroatische Zentrale für Tourismus produzierte KURIER TV eine Reise-Reportage über die Regionen Gorski Kotar und Dalmatien. Im Fokus standen ausgezeichnete Gastgeber und ihre Unterkünfte sowie deren besondere Qualität. Die Reportage zeigte persönliche Geschichten der Local Hosts, die Vielfalt der Regionen und vermittelte authentische Einblicke in Kultur, Land und Gastfreundschaft.

Das Leistungspaket umfasst:

Professionelle TV-Reportage im Umfang von rund 12 Minuten

Hochwertige Produktion vor Ort

Redaktionelle Aufbereitung und Storytelling

Zusätzliche Social-Media-Clips für maximale Reichweite

Ausstrahlung auf KURIER TV

Begleitende Veröffentlichung über die KURIER TV Social-Media-Kanäle

Auf Wunsch kann die Kampagne zudem crossmedial verlängert werden: durch redaktionelle Beiträge und Werbeformen in den Printprodukten des KURIER sowie durch zusätzliche digitale Präsenz auf kurier.at. Beispielsweise wurde die Kroatien-Doku in ein Advertorial (mit 2.000 garantierten Leser*innen) eingebettet und mittels Teaser und Social-Media beworben.



Hier geht es zum Kroatien Advertorial

Durch die Kombination aus TV, Print, Digital und Social Media entsteht eine wirkungsvolle Kommunikationslösung, die Aufmerksamkeit schafft und Ihre Destination nachhaltig positioniert.