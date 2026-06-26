Reise-Reportage Schweiz
Setzen Sie Ihre Destination perfekt in Szene – mit KURIER TV: Warum klassische Werbung verblasst – und Storytelling wirkt
Sie möchten neue Gäste für Ihre Region begeistern, Buchungsanfragen steigern und Ihre Destination in einem absolut hochwertigen, glaubwürdigen Umfeld präsentieren?
Genau hier setzt unser maßgeschneidertes Reise-Format an. Wir holen Ihre Region ins Rampenlicht und verwandeln Ihre Highlights in emotionale Fernseh-Momente. Statt klassischer, trockener Werbung setzen wir auf echtes, packendes Storytelling, das Urlaubsgefühle direkt ins Wohnzimmer Ihrer künftigen Gäste bringt.
Dass dieses Konzept funktioniert, zeigt unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus für das Doku-Format „Lea fährt weg“. Für ein individuell angepasstes Budget erhalten Partner ein echtes Rundum-sorglos-Paket, das von der Produktion bis zur mehrfachen Ausstrahlung alles abdeckt.
Reise-Reportage für Schweiz Tourismus
Was Sie von uns erwarten können:
- Ihre Geschichte, professionell erzählt: Unser erfahrenes Redaktionsteam übernimmt die komplette redaktionelle Aufbereitung und das Storytelling für Sie.
- Alles aus einer Hand: Von der hochwertigen Produktion vor Ort bis zum fertigen TV-Beitrag kümmern wir uns um jedes Detail.
- Maximale Aufmerksamkeit & Premium-Platzierung: Ihr Beitrag wird nicht nur auf KURIER TV ausgestrahlt, sondern profitiert durch eine exklusive Sendungswidmung von höchster Aufmerksamkeit im Programm.
- Nachhaltige Reichweite: Durch die mehrfache Ausstrahlung, zusätzliche Social Media Clips und eine optionale crossmediale Verlängerung (Print und Digital) erreichen Sie genau die reisefreudige Zielgruppe, die Sie suchen.
Social-Media-Snippet
Machen Sie den nächsten Schritt für mehr Buchungen
Überlassen Sie Ihren Erfolg nicht dem Zufall. Nutzen Sie die Strahlkraft einer professionellen TV-Dokumentation, um das Image Ihrer Destination nachhaltig zu stärken und neue Gästepotenziale zu erschließen.
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Geschichte erzählen!
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch. Wir zeigen Ihnen gerne, wie wir Ihr Angebot optimal in Szene setzen können.
Stefan Kickinger
Werbeberatung KURIER TV
0664/60700-22422
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