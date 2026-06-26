Reise-Reportage Schweiz

Setzen Sie Ihre Destination perfekt in Szene – mit KURIER TV: Warum klassische Werbung verblasst – und Storytelling wirkt

Teilen

Sie möchten neue Gäste für Ihre Region begeistern, Buchungsanfragen steigern und Ihre Destination in einem absolut hochwertigen, glaubwürdigen Umfeld präsentieren? Genau hier setzt unser maßgeschneidertes Reise-Format an. Wir holen Ihre Region ins Rampenlicht und verwandeln Ihre Highlights in emotionale Fernseh-Momente. Statt klassischer, trockener Werbung setzen wir auf echtes, packendes Storytelling, das Urlaubsgefühle direkt ins Wohnzimmer Ihrer künftigen Gäste bringt.

Dass dieses Konzept funktioniert, zeigt unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus für das Doku-Format „Lea fährt weg“. Für ein individuell angepasstes Budget erhalten Partner ein echtes Rundum-sorglos-Paket, das von der Produktion bis zur mehrfachen Ausstrahlung alles abdeckt.

Reise-Reportage für Schweiz Tourismus

Was Sie von uns erwarten können: Ihre Geschichte, professionell erzählt: Unser erfahrenes Redaktionsteam übernimmt die komplette redaktionelle Aufbereitung und das Storytelling für Sie.

Alles aus einer Hand: Von der hochwertigen Produktion vor Ort bis zum fertigen TV-Beitrag kümmern wir uns um jedes Detail.

Von der hochwertigen Produktion vor Ort bis zum fertigen TV-Beitrag kümmern wir uns um jedes Detail. Maximale Aufmerksamkeit & Premium-Platzierung: Ihr Beitrag wird nicht nur auf KURIER TV ausgestrahlt, sondern profitiert durch eine exklusive Sendungswidmung von höchster Aufmerksamkeit im Programm.

Ihr Beitrag wird nicht nur auf KURIER TV ausgestrahlt, sondern profitiert durch eine exklusive Sendungswidmung von höchster Aufmerksamkeit im Programm. Nachhaltige Reichweite: Durch die mehrfache Ausstrahlung, zusätzliche Social Media Clips und eine optionale crossmediale Verlängerung (Print und Digital) erreichen Sie genau die reisefreudige Zielgruppe, die Sie suchen.

Social-Media-Snippet