Videoporträt Kunsthistorisches Museum

Kunst und Kultur erlebbar machen - Wie Sie mit TV und Digital Geschichten erzählen, die Ihr Publikum erreichen

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Sie möchten eine Ausstellung, ein Museum oder Ihre Marke ins Gespräch bringen? Spannende Inhalte verdienen mehr als klassische Werbung – sie brauchen Geschichten, die Menschen bewegen. Genau hier setzt das crossmediale Storytelling von KURIER TV und KURIER Digital an. Gemeinsam entwickeln wir Inhalte, die informieren, inspirieren und nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Ein gelungenes Beispiel ist unsere Zusammenarbeit mit dem Kunsthistorischen Museum Wien. Gemeinsam produzierten wir ein exklusives Interview und einen Rundgang mit der neuen Leiterin der Gemäldegalerie, Jennifer Sliwka. Das hochwertig produzierte Video wurde in ein Advertorial auf kurier.at eingebunden und machte ihre neue Sichtweise auf die Alten Meister für ein breites Publikum erlebbar. Hier geht es zum Advertorial

Kunsthistorisches Museum: Rundgang mit Jennifer Sliwka

Was Sie von uns erwarten können: Professionelles Storytelling: Wir entwickeln ein redaktionelles Konzept, das Ihre Botschaft authentisch vermittelt.

Alles aus einer Hand: Hochwertige Videoproduktion kombiniert mit der Reichweite und den Möglichkeiten des KURIER Digital Department.

Crossmediale Wirkung: Video und Advertorial greifen ineinander und schaffen ein glaubwürdiges Markenerlebnis.

Nachhaltige Aufmerksamkeit: Inhalte, die informieren, begeistern und Ihr Image langfristig stärken.