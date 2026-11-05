TV-Beitrag für die LEADER-Region südburgenland plus

Starke Region. Starke Betriebe. Starke Geschichten.

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Wo kann ich im Südburgenland arbeiten, und was erwartet mich dort? Für die LEADER-Region südburgenland plus hat KURIER TV einen rund dreiminütigen TV-Beitrag produziert, der genau diese Frage beantwortet. Regionale Unternehmen stellen sich als ArbeitgeberInnen vor. Junge Menschen bekommen Einblick in vielfältige Berufsfelder und in konkrete Perspektiven vor der eigenen Haustür. Der Beitrag läuft auf KURIER TV und bleibt dauerhaft auf kurier.tv abrufbar. Weil er suchmaschinenoptimiert ist, wird er auch lange nach der Ausstrahlung gefunden.

Südburgenland: Impulse für die regionale Entwicklung

Employer Branding für eine ganze Region Was LEADER vor Ort bewirkt, verdient Aufmerksamkeit über die Region hinaus. Der Beitrag rückt deshalb drei Dinge in den Mittelpunkt: die Betriebe, die im Südburgenland Arbeitsplätze schaffen, die beruflichen Chancen für junge Menschen und die Rolle von LEADER für die regionale Entwicklung. So präsentiert sich das Südburgenland als Region, in der man gerne arbeitet und bleibt. Ein Pluspunkt für jedes LEADER-Projekt: Die Kennzeichnung ist rechtskonform und erfüllt die EU-Publizitätsvorgaben. Darum kümmern wir uns.

Ihre Region, Ihre Geschichte Was wir für südburgenland plus umgesetzt haben, setzen wir auch für Ihre Region um. Sie kümmern sich um Ihre Region, wir um die Sichtbarkeit. Von der redaktionellen Vorbereitung über den Dreh vor Ort bis zur Ausstrahlung übernimmt KURIER TV die gesamte Umsetzung. Sie bringen die Geschichten mit, wir erzählen sie.

Einmal produziert, vielfach eingesetzt Ein TV-Beitrag wirkt weit über die Ausstrahlung hinaus. Fünf Social-Media-Snippets bringen die stärksten Momente direkt auf Ihre Kanäle. Den Beitrag selbst zeigen Sie auf Ihrer Website, bei Veranstaltungen, auf Messen oder in Präsentationen. So entsteht aus Ihren Initiativen Content, mit dem Ihre Region lange arbeiten kann.

Social-Media-Snippet

Das Paket im Überblick TV-Beitrag (ca. 3 Minuten) mit Ausstrahlung auf KURIER TV

Redaktionelle Recherche, Regie, Kamera, Interviews, SprecherIn, Schnitt und Postproduktion

Dauerhaft abrufbar in der Mediathek auf kurier.tv

5 Social-Media-Snippets für Ihre eigenen Kanäle

Nutzungsrechte für Ihre eigenen Kanäle

Rechtskonforme Kennzeichnung inklusive EU-Publizitätsvorgaben für LEADER-Projekte Ab 4.660,00 Euro, zuzüglich 20 % MwSt. und 5 % Werbeabgabe. Optional: Mit einem Advertorial auf kurier.at verlängern Sie Ihre Geschichte in den Online-Bereich. Gezielt beworben und suchmaschinenoptimiert erreicht es zusätzliche LeserInnen.