TV-Beitrag LEADER Region Triestingtal

Ihre Region bewegt etwas. Wir zeigen es.

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Für die LEADER Region Triestingtal hat KURIER TV den „MATCHDAY – Lehre und Karriere“ in der Werkskantine der Berndorf AG begleitet. Das Ergebnis ist ein rund dreiminütiger TV-Beitrag, ausgestrahlt auf KURIER TV und dauerhaft abrufbar auf kurier.tv. AusbilderInnen und Lehrlinge erzählen darin, wie regionale Zusammenarbeit jungen Menschen neue berufliche Perspektiven eröffnet. Der Beitrag zeigt auch die Idee hinter dem Projekt und macht sichtbar, welche Rolle LEADER für die Entwicklung ländlicher Regionen spielt.

TV-Beitrag „MATCHDAY – Lehre und Karriere“

Ihre Projekte verdienen ein Publikum LEADER-Regionen setzen Projekte um, die Wirtschaft und Lebensqualität vor Ort stärken. Damit diese Arbeit auch über die Region hinaus wahrgenommen wird, erzählen wir die Geschichten hinter Ihren Initiativen und lassen die Menschen zu Wort kommen, die sie tragen.

Alles aus einer Hand Sie kümmern sich um Ihre Region, wir um die Sichtbarkeit. Von der redaktionellen Vorbereitung über den Dreh vor Ort bis zur Ausstrahlung übernimmt KURIER TV die gesamte Umsetzung. Leistungsumfang: TV-Beitrag (ca. 3 Minuten) mit Ausstrahlung auf KURIER TV

Redaktionelle Recherche, Regie, Kamera, Interviews, SprecherIn, Schnitt und Postproduktion

Dauerhaft abrufbar in der Mediathek auf kurier.tv

5 Social-Media-Snippets für Ihre eigenen Kanäle

Rechtskonforme Kennzeichnung, inklusive EU-Publizitätsvorgaben für LEADER-Projekte

Nutzungsrechte für Ihre eigenen Kanäle Das Gesamtpaket gibt es ab 4.659 Euro, zuzüglich 20 % MwSt. und 5 % Werbeabgabe.

Einmal produziert, vielfach eingesetzt Die fünf Social-Media-Snippets bringen die wichtigsten Momente direkt auf Ihre Kanäle. Den Beitrag selbst können Sie auf Ihrer Website, bei Veranstaltungen, auf Messen oder in Präsentationen zeigen. So wird aus einem Veranstaltungstag Content, mit dem Ihre Region lange arbeiten kann.

Social-Media-Snippet