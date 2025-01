Haider-Wallner: "Eine Stimme für Grün kann einen FPÖ- Landeshauptmann oder Stellvertreter abwehren"

Anja Haider-Wallner ist die grüne Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl im Burgenland. Nach der Wahl scheint vieles möglich – von Regierungsbeteiligung bis hin zum Scheitern an der Vier-Prozent-Hürde. In der Sendung "bei Gebhart" spricht sie über die Wirtschaftspolitik von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, die Rolle der Grünen und ihren ausgestreckten Arm in Richtung SPÖ und ÖVP.

Martin Gebhart Von 15.01.25, 20:00

