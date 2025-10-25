Apfelsaft-Hersteller Höllinger: "Wir exportieren bis nach Hongkong – Österreich hat ein starkes Image"

Apfelsaft-Pionier & Unternehmensgründer Gerhard Höllinger und Co-Geschäftsführer Axel Fila sprechen über Klimawandel, Pfandsystem und die großen Herausforderungen für die Branche.

Marlene Liebhart
Von Marlene Liebhart

25.10.25, 17:00

Wie geht es dem Standort?
In Interviews mit  Unternehmern beleuchtet der KURIER die  Lage im Land.

KURIER TV-Zuhörer sind gefragt!
Haben Sie Vorschläge, wie der Standort Österreich zu alter Stärke finden kann? Mailen Sie an
[email protected].
Wir werden die besten Ideen mit Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft erörtern.

