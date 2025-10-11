Agrana-Chef Büttner: "Geiz ist geil - das funktioniert nicht mehr"

Standort Österreich verliert an Wettbewerbsfähigkeit: Stefan Büttner, Chef eines der größten Lebensmittelkonzerne, über Preisdebatte und falschen Illusionen im Land.

Michael Bachner
Von Michael Bachner

11.10.25, 12:00

(kurier.tv ) 11.10.25, 12:00

Wie geht es dem Standort?
In Interviews mit  Unternehmern beleuchtet der KURIER die  Lage im Land.

KURIER TV-Zuhörer sind gefragt!
Haben Sie Vorschläge, wie der Standort Österreich zu alter Stärke finden kann? Mailen Sie an
[email protected].
Wir werden die besten Ideen mit Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft erörtern.

Mehr aus Business Gespräch

Business Gespräch

Post-Chef Oblin: „Wir können Österreichs Wettbewerbsfähigkeit wieder stärken“

Abspielen
Business Gespräch

Von Tirol in die Welt: Wie Verival den Frühstückstisch erobert

Abspielen
Business Gespräch

Weniger Salz, mehr Geschmack – die neue Würzrevolution aus Niederösterreich

Abspielen
Business Gespräch

Warum Windkraft der Schlüssel zur Energiewende ist

Abspielen
Business Gespräch

Oberbank-Chef Gasselsberger: „So stark war die Kreditnachfrage schon lange nicht mehr"

Abspielen

Mehr aus kurierTV

Video/Aktuelle Videos

Israel und Hamas einigen sich auf Waffenruhe – Geiseln sollen freikommen

Waffenruhe in Gaza: Nach monatelangen Kämpfen gibt es Bewegung im Die israelische Regierung hat das Abkommen zur Freilassung der Geiseln genehmigt. Seit Freitagmittag Ortszeit gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas.

Abspielen
Video/Aktuelle Videos

NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper tritt zurück: „Ein Loyalitätskonflikt mit meinen Überzeugungen“

Überraschender Rücktritt bei den NEOS: Nationalratsabgeordnete Stephanie Krisper legt mit Ende Oktober ihr Mandat zurück. Als Grund nennt sie einen „Loyalitätskonflikt“ zwischen ihren Überzeugungen und der Parteilinie. Ihre Herzensthemen – Menschenrechte und der Kampf gegen Korruption

Abspielen
KURIER TV aktuell

Aus Blech wird Beat: Die Entstehung eines Schlagzeugs

Wir zeigen, wie eine Snare Drum – das Herzstück jedes Schlagzeugs – in mühseliger Handarbeit entsteht. Reporter Michi Baumgartner blickt hinter die Kulissen eines seltenen Handwerks.

Abspielen
KURIER News

Stempel ade: Wie jetzt Reisende am Flughafen Wien registriert werden

KURIER TV News vom 09.10.2025

Abspielen
KURIER-Talk

Anna Depenbusch: Große Gefühle und große Bühne – mit dem Kaiser Quartett

Von Chanson bis Pop – Anna Depenbusch und das Kaiser Quartett schaffen eine einzigartige Mischung aus Poesie und Groove. Im KURIER Talk verrät sie, wie es zur Zusammenarbeit kam und welche Songs mit Streichern besonders glänzen.

Abspielen