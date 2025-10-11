Agrana-Chef Büttner: "Geiz ist geil - das funktioniert nicht mehr"

Wie geht es dem Standort?

In Interviews mit Unternehmern beleuchtet der KURIER die Lage im Land.

KURIER TV-Zuhörer sind gefragt!

Haben Sie Vorschläge, wie der Standort Österreich zu alter Stärke finden kann? Mailen Sie an

[email protected].

Wir werden die besten Ideen mit Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft erörtern.