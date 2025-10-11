Agrana-Chef Büttner: "Geiz ist geil - das funktioniert nicht mehr"
Standort Österreich verliert an Wettbewerbsfähigkeit: Stefan Büttner, Chef eines der größten Lebensmittelkonzerne, über Preisdebatte und falschen Illusionen im Land.
11.10.25, 12:00
(kurier.tv ) 11.10.25, 12:00
Wie geht es dem Standort?
In Interviews mit Unternehmern beleuchtet der KURIER die Lage im Land.
KURIER TV-Zuhörer sind gefragt!
Haben Sie Vorschläge, wie der Standort Österreich zu alter Stärke finden kann? Mailen Sie an
[email protected].
Wir werden die besten Ideen mit Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft erörtern.