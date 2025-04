Wie reagiert Österreich auf die US-Zölle?

US Präsident Donald Trump nennt es den „Liberation Day“ also den Befreiungstag. Seit Mittwoch hat die USA den Rest der Welt mit Zöllen belegt um die eigene Wirtschaft anzutreiben. Im Gegenzug wird Österreich den US Import mit Zöllen belegen.

(kurier.tv ) 03.04.25, 17:00