Enthüllung des Sensationsflügels für Expo in Japan

Anlässlich der Weltausstellung in Osaka wurde der eigens entworfene Flügel „The Gratest Wave off Kanagawa“ in der Wiener Neustädter Klavierfabrik Bösendorfer feierlich enthüllt. Bernd Benedikt Richter berichtet über das innovative und kunstvolle Musikstück.

(kurier.tv ) 18.03.25, 17:00