"Auch VP- und SP-Basis versteht nicht, warum Kickl nicht den Regierungsauftrag bekommen hat"

KURIER Chefredakteur und Kronen Zeitung Innenpolitik-Chefin analysieren den Start der Regierungsverhandlungen, schauen auf das Wahl-Duell am Sonntag in der Steiermark und sprechen über schwarz-blau in Niederösterreich.

Teresa Sturm und Angelika Bräuml Vonund 22.11.24, 19:45

(kurier.tv ) 22.11.24, 19:45