Ein Treffen mit Lionel Messi, ein Batman-Pool oder einfach ein Tag als Polizist: Birgit Fux erzählt, wie Make-A-Wish schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt – und warum diese Momente oft weit mehr sind als nur schöne Erinnerungen.
Im Burgenland gibt es nur mehr wenige Schilfdachdecker. Einer davon ist Jacobus van Hoorne. Er nimmt uns mit auf den Weg von der Ernte bis zum fertigen Dach und verrät dabei die Geheimnisse der alten Tradition.
Jürgen Hagenauer und Stefan Schauer, die Staud's-Geschäftsführer, erläutern, warum der Export immer wichtiger wird, welche Rolle heimische Rohstoffe dabei spielen, warum Hitze und Frost die größten Herausforderung darstellen und weshalb manche Früchte zum Luxusgut werden.