Beamte: Angebot der Regierung für Gewerkschaft "ungenügend"

In dieser Folge von Sprechen wir über geht es um Friedreich-Ataxie – eine seltene, genetische Erkrankung des Nervensystems.
Im Gespräch: Prim. Ivan Milenkovic, Leiter der Ataxie-Ambulanz an der Universitätsklinik für Neurologie, AKH Wien, und Eva Eisenköck, selbst Betroffene.
Brigitte Kren hat viele Umwege genommen - bevor sie mit 50 als Schauspielerin durchstartete. In "Herrlich ehrlich" erzählt sie von Verboten, Rückschlägen, Panikattacken – und der wilden Jagd nach Freiheit, Leidenschaft und Bühne.
AMS alias Anna-Maria Schnabl hat ihr Hobby zum Beruf gemacht: Im KURIER TV Weekend Magazin erzählt sie, warum sie im Dialekt singt, welchen Themen sie besonders gerne in Songs verarbeitet und ihr Debütalbum „Gemeinsam“