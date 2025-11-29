ROMY Gewinnerin Veronica Ferres; "Ich freue mich einfach wahnsinnig"

Veronica Ferres zeigte sich nach der Verleihung überglücklich – und verriet, dass sie eigentlich quasi halbe Österreicherin ist.

(kurier.tv ) 29.11.25, 12:30

Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming - Sie sind beide eine Klasse für sich: Anke Engelke hat von der „Wochenshow“ bis zu „LOL“ an der Seite von Bully Herbig die Lacher auf ihrer Seite. Und Veronica Ferres hat vielfach ihre hohe Kunst und ihren Sinn für Humor bewiesen (zuletzt in „Call My Agent Deutschland“). Beide sind absolute Publikumslieblinge – was sich niederschlägt: Beide wurden mit der ROMY geehrt. 

Teresa Vogl und Michael Ostrowski wurden für ihre gemeinsame Sendung "100 Jahre Radio" in der Kategorie Show und Unterhaltung ausgezeichnet. Und mussten sich eine Romy teilen. Wie sie sich das aufteilen werden? "Ein Jahr bei mir - ein Jahr bei dir".

Die ORF-Moderatorin erhielt für ihre Doku über Marcel Hirscher den Preis für die beste TV-Doku. "Ich freue mich auch für den Marcel. Ich habe ihn als sehr speziellen und empathischen Menschen kennen gelernt."

Stipsits bezeichnete die ROMY-Gala in Kitzbühel in seiner Rede als "schönstes Zeltfest Österreichs". "Ich hoffe, dass das so bleibt", sagte er im Gewinner-Interview im Anschluss an die Gala. "Weil normalerweise habe ich bei den Zeltfestesten immer gespieben."

Viktoria Schnaderbeck hat für ihre Matchanalysen ihre erste ROMY mit dem KURIER-Preis für TV-Analyse bekommen. Damit gerechnet hat sie nicht. "Es war der totale Überraschungsmoment, aber umso schöner war er."

Sie spielten gemeinsam am Salzburger Domplatz und holten sich jetzt für den "Jedermann" die Romy für den KURIER Publikumshit ab. "Ein wunderschöner Abschluss", wie die beiden sagen.

