Sonder-ROMY für Christa Kummer: "Ich zittere wirklich"
Sie bekam in Kitzbühel eine Sonder-ROMY. "Ich bin ganz außer mir", sagte eine emotionale Christa Kummer im Anschluss an die Gala.
(kurier.tv ) 29.11.25, 15:00
Christa Kummer weiß, wie das Wetter wird – und wurde als ORF-Moderatorin der täglichen Wetterinfo zum TV-Star. Darüber hinaus ist die Geowissenschafterin Botschafterin für das Klima, stets mit dem Blick auf das Ganze. Es geht ihr um Gemeinschaftsschutz und Menschenliebe, sagt sie. Und zwar auf unaufgeregte Art, ohne zu belehren, seit mehr als 30 Jahren. Für all dies erhielt sie nun bei der Gala in Kitzbühel eine Sonder-ROMY.
